Egenhausen Wasser steht im Fokus des Auftritts

Egenhausen. Wenn der Frauenchor Egenhausen zu einem Konzert einlädt, sind in der Regel alle Sitzplätze belegt. So war es auch diesmal. Der Weg zum Gotteshaus wurde den Besuchern mit vielen leuchtenden Laternen gewiesen. Ausgesucht hatte Dirigentin Bettina Zens Stücke in Anlehnung an die Jahreslosung 2018: "Gott spricht: Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers."

Mit der Aufforderung "Kommt alle, die Durst haben" von Luigi Cherubini – mehrstimmig in englischer Sprache und von Miriam Jung einfühlsam auf dem Klavier begleitet – wurde der Auftritt eröffnet. Vorher hieß Karin Bauer die Besucher ("Ich bin überwältigt, dass so viele gekommen sind") willkommen. Beim zweiten Titel griff die Dirigentin zur E-Gitarre und begleitete 30 Sängerinnen bei der Zusicherung "Der ewige Gott ist die Quelle des Lebens".

Inzwischen ist es auch in der Kirche nicht mehr verpönt, seine Begeisterung mit kräftigem Applaus zum Ausdruck zu bringen. Das war hier von Anfang an der Fall, besonders bei "Wade in the Water" (Wate ins Wasser). Das traditionelle Spiritual beschreibt die Flucht der Israeliten aus ägyptischer Gefangenschaft und die Teilung des Roten Meeres. Besonders die glockenhellen Oberstimmen begeisterten.