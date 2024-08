Egenhausen Wärme GmbH: Auch gegen vierten Standort gibt’s Bedenken

1 Auch gegen den mittlerweile vierten möglichen Standort einer Heizzentrale – an der Spielberger Straße – regt sich Widerstand: Der Egenhauser Gemeinderat wünscht, dass zunächst noch Details geklärt werden. Foto: Manfred Köncke

Der Gemeinderat Egenhausen hat sich gegen den Bau einer Heizzentrale in der Spielberger Straße ausgesprochen. Zuerst müssten einige Punkte geklärt werden – wie die Größe des Lagergebäudes, die schmale Zufahrt auf der Spielberger Straße und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung.









In der letzten Sitzung des Gremiums vor der Sommerpause waren sämtliche Zuhörerplätze belegt. Das Hauptinteresse galt – wie zahlreichen Wortmeldungen in der Bürgerfragestunde zu entnehmen war – der Frage, ob der Gemeinderat das Einvernehmen zum Neubau einer Heizzentrale mit Lagergebäude im Außenbereich erteilen würde. Die im Januar 2023 gegründete „Egenhausen Wärme GmbH“ will möglichst viele Haushalte in Egenhausen mit regenerativer Energie versorgen, darunter alle elf öffentlichen Gebäude der Kommune.