Egenhausen "Schandfleck" soll aus Ortsbild verschwinden

Das freigeräumte Areal mit einer Gesamtfläche von 4876 Quadratmeter will die Gemeinde anschließend zu einem marktüblichen Preis an den Investor der geplanten Neubauten, das Seniorenzentrum Haus Emmaus in Beihingen, verkaufen.

Gerechnet wird mit Abbruchkosten in Höhe von 170 000 Euro. Dieser Betrag wurde in den Haushalt 2019 der Kommune aufgenommen. Weil die Bauernhäuser in der Hauptstraße 38, 40 und 42 im Sanierungsgebiet "Egenhausen I" liegen und dafür staatliche Gelder zur Verfügung stehen, will die Gemeinde nun einen ersten Förderantrag stellen.

In der Sitzung erinnerte der Rathauschef daran, dass die drei baufälligen Gebäude einst erworben wurden, um für eine Friedhofserweiterung gewappnet zu sein. Zwar seien dort noch einige Felder unbelegt, trotzdem habe man einen Zehn-Meter-Streifen (insgesamt 300 bis 400 Quadratmeter) zurückgehalten.