Egenhausen Noch reichen die Kindergartenplätze in Egenhausen aus

Im "Spatzennest" stehen 101 Plätze zur Verfügung, aufgeteilt in zwei Regelgruppen mit jeweils 28 Kindern, eine Gruppe mit 25 Kindern – mit verlängerter Öffnungszeit – und eine Waldgruppe mit 20 Jungen und Mädchen. Im Jahr 2019 werden wahrscheinlich in den Sommermonaten 89 Plätze belegt sein und zwölf Monate später 97 Plätze. 2021 könnte der Bedarf auf 105 Plätze steigen, damit wäre die Aufnahmekapazität überschritten, "wenn man alle möglichen Zurückstellungen berücksichtigt", beschrieb Hauptamtsleiterin Sarah-Jane Stöhr einen möglichen "Worst Case ".

Deswegen habe man sich vorsorglich mit der Kindergartenfachberatung des Landkreises Calw in Verbindung gesetzt. Dort sei zugesagt worden, dass "in einer absoluten Notlage" eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden könne. Aber nicht, wenn die Entwicklung absehbar gewesen sei. Zurzeit besucht nur ein auswärtiges Kind das Spatzennest. Beschlossen wurde ein Aufnahmestopp für weitere Kinder, die nicht in Egenhausen gemeldet sind. "Wir müssen einen möglichen Engpass im Jahr 2021 im Auge behalten" sagte Bürgermeister Sven Holder.

In der Kinderkrippe "Wunderkinder" stehen 14 Plätze, davon fünf in Ganztagesbetreuung zur Verfügung. Elf Plätze sind zurzeit belegt. Die betreute Spielgruppe besteht zurzeit aus sieben Jungen und Mädchen.