Egenhausen Neubürger fühlen sich wohl im Ort

Zum ersten Mal hatte die Gemeinde für 120 Neubürger der vergangenen beiden Jahre einen Empfang in der Silberdistelhalle gegeben. Anschließend wurden Fragebögen ausgeteilt, um zu erfahren, was ihnen in der 2000-Einwohner-Gemeinde gefällt und was verbessert oder geändert werden sollte. Das Ergebnis wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben.

Häufig wurden als Grund der "günstige Wohnraum/Bauplatz" und die "herrliche Naturlandschaft" genannt. Der "gute Ruf" der Grundschule und des Kindergartens, Geschäfte für den täglichen Bedarf, die medizinische Versorgung mit einem Allgemeinarzt, einem Zahnarzt und einem Physiotherapeut und ein reiches Vereinsleben waren weitere Kriterien. Für andere waren plausible Gründe (Arbeitsstelle, Zuzug zum Partner) ausschlaggebend.

Verwaltung hat "offenes Ohr für Anliegen"