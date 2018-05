Egenhausen Musikverein erwartet rund 1500 Besucher

1997 veranstaltete der Musikverein das erste Weizenbierfest, um Geld für die Vereinskasse einzunehmen. Der Erfolg sorgte dafür, dass die Veranstaltung fürderhin jedes Jahr stattfand – immer an Fronleichnam, weil an diesem Feiertag erfahrungsgemäß viele Familien-, Fahrrad- und Wandergruppen unterwegs sind und einen Abstecher nach Egenhausen einplanen könnten. Die Rechnung ist aufgegangen. 2006 fand in Egenhausen parallel das erste Oldtimer- und Traktortreffen statt und sorgte für zusätzliches Publikum.