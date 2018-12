Egenhausen Lieder aus aller Welt legen Zeugnis ab

Im erhebenden irischen Weihnachtslied "O Welcome Holy Infant" und dem heiter-beschwingten, katalanischen Weihnachtslied "El Noi de la Mare" drang die Vorfreude auf die festliche Zeit des Jahres durch. Pfarrer Ulrich Holland verstärkte den Eindruck in seiner Andacht. Lieder aus aller Welt legten Zeugnis ab von dem kleinen Kind in der Krippe, das die Welt verändert habe.

Mit dem loslassenden Titel "Let it go" aus der englischsprachigen Originalfassung des Disneyfilms "Die Eiskönigin" begann mit dem Musikverein der zweite Teil des Konzertabends in der Silberdistelhalle. "Best Friends" war eine Hommage an die Freundschaft. Dass auch Mittelamerika mit Hingabe das Weihnachtsfest feiert, wurde mit dem bekannten "Feliz Navidad" untermauert. Auch dieser Titel war ein klangvolles Erlebnis.

Machtvolle Männerstimmen durchdrangen die "Stille Nacht in Palästina", ein russisches Weihnachtslied, das die Geschichte der Geburt Jesu aus der Sicht der Hirten beschreibt. Das anspruchsvolle, schwedische Wiegenlied "Da oben auf dem Berg" verlangte vom Chor höchste Konzentration und ausbalancierte Stimmen. Beendet wurde der Auftritt des Kirchenchors mit dem gefühlvollen polnischen Wiegenlied "Lulajze, Jezuniu".

Jutta Müller und Bernd Mast vermittelten in ihren Gedanken die freudige Erwartung auf das Christfest, das sich nicht in gutem Essen und vielen Geschenken erschöpfen sollte. Gefragt seien gute Gespräche, Herzlichkeit und ein liebevoller Umgang mit anderen Menschen. Der Erlös des Benefizkonzerts war für die Katharinenhöhe in Schönwald bestimmt. Mit dem gespendeten Geld – insgesamt 2352 Euro- will man krebskranken Kindern mit der Anschaffung von Musikinstrumenten eine Freude bereiten, sagte der Geschäftsführer und Psychosoziale Leiter der 89 Kilometer von Egenhausen entfernten Nachsorgeeinrichtung in Schönwald, Stephan Maier.