Egenhausen Großer Zulauf bei "Feuerwehrpiraten"

Egenhausen. Die Freiwillige Feuerwehr Egenhausen war im letzten Jahr stark gefordert. Allein beim Unwetter im August hatten die Aktiven 47 Einsatzstellen. Sechsmal musste die Wehr zu Bränden ausrücken – unter anderem Ende Mai, als die Maschinenhalle von Landwirt Eberhard Hammer in Flammen aufging. Obwohl die Einsatzkräfte oft unter starker Anspannung gestanden hätten und schnelles Handeln gefragt gewesen sei, "fiel kein unschönes Wort", lobte Kommandant Ingo Wassilowski bei der Hauptversammlung im Sportheim Egenhausen. Der Altersdurchschnitt der Aktiven ist auf 35,9 Jahre gesunken, geht aus der vorgelegten Statistik hervor.

Insgesamt fanden in diesem Jahr 22 reguläre und eine Hauptübung im April statt. Alarmiert wurde die Aktiven nicht nur beim Großfeuer, sondern bei einem Hecken- und Kaminbrand, als Flammen aus Strohballen und Holzstapeln schlugen und ein Heißluftballon wegen eines technischen Defekts in Egenhausen abstürzte. Schriftführer Robert Tschöke erinnerte an weitere Ereignisse – auch an das Kaltwasser-Grillen im Frühjahr mit einem Erlös von 2600 Euro, der komplett einer Hilfsorganisation gespendet wurde.

Jugendfeuerwehrwart Enis Savanovic berichtete von 27 Jugendlichen, darunter zwei Mädchen und elf Betreuern, die sich in regelmäßigen Abständen treffen, bisher 13 Übungen absolvierten und im November den Adventsmarkt auf dem Vorplatz der Johanneskirche organisierten. Begeistert ist Savanovic über die hohe Zahl von 22 Anmeldungen in die neugegründete Kindergruppe "Feuerwehrpiraten". Max Grossmann hatte mehr als 100 Posten in sein Kassenbuch eingetragen – das laufende Jahr schloss mit einem Überschuss ab. Bürgemeister-Stellvertreter Hans Kern sprach ein Grußwort, erwähnte die Zusicherung der Gemeinde, für den gewünschten Mannschaftstransportwagen (mit zusätzlicher Geräteausstattung) die Kosten zu übernehmen.