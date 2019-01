Egenhausen Egenhausen müsste Blitzsäulen selbst aufstellen

Weil viele Verkehrsteilnehmer in dem Ort zu schnell unterwegs sind, hatte die Gemeinde einen Antrag auf Installation von zwei festen Säulen zur Geschwindigkeitsmessung gestellt. Eine sollte an der Chaussee ihren Platz finden, die andere an der Altensteiger Straße kurz vor der Ortseinfahrt.

Die Antwort aus Calw lag dem Gremium in der jüngsten Sitzung vor. Aus ihr geht hervor, dass die Zahl möglicher Anlagen bereits erreicht sei. Infrage kämen deshalb nur noch mobile Messungen.

Unabhängig davon erhielten alle Kommunen im Kreis Calw im Dezember 2018 einen Brief vom Landratsamt mit dem Vorschlag, Blitzanlagen auf eigene Kosten zu installieren. Man werde sie dann mit einer Kamera bestücken. Der Rathauschef hat sich informiert. Demnach kostet eine Säule, die mit der Technik der Calwer Behörde kompatibel ist, rund 35 000 Euro. Hinzu kommen jährliche Betriebskosten von 2500 Euro und 1000 Euro für die Wartung. Wo die Anlagen aufgestellt werden, muss mit dem Landratsamt abgestimmt werden.