Egenhausen Die Schwäbische Weihnacht

Manfred Eichhorn wurde 1951 in Ulm geboren. Nach einer Buchhandelslehre ist er seit 1973 als selbstständiger Buchhändler und Schriftsteller in Ulm tätig. Er veröffentlichte Romane, Regionalkrimis, Erzählungen, Lyrik und zahlreiche Kinderbücher. Seine Theaterstücke in schwäbischer Mundart werden landauf, landab gespielt. Manfred Eichhorn wurde mit mehreren Literaturpreisen ausgezeichnet.

Die Verdichtung "Die Schwäbische Weihnacht", im Fernsehen mehrfach ausgestrahlt, wurde zum Klassiker. Eichhorn hat hier die Weihnachtsgeschichte auf die Schwäbische Alb verlegt und in erfrischend ursprüngliche Verse gekleidet. Besinnliches und Witz werden in seiner Dichtung auf raue schwäbische Art und Weise zusammengebracht.

Dirk Seifert, Schulleiter der Grundschule Egenhausen, ist der Erzähler dieser Legende. Immer wieder werden nach bekannten weihnachtlichen Melodien Texte der Geschichte in schwäbischer Mundart vom Vokalensemble in Arrangements vom Chorleiter Peter Eisele gesungen und von Margit Arndt-Leibinger am Klavier begleitet. Weitere vor allem aus dem alpenländischen Sprachraum stammende Chorsätze umrahmen das Geschehen bei den Hirten und die Geburt des Kindes in Bethlehem.