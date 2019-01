Egenhausen Die erste Vorstellung ist ausverkauft

Die Vorstellung am 12. Januar ist mit 370 Zuschauern ausverkauft. Aus Brandschutzgründen hätte man trotz starker Nachfrage nicht mehr Karten verkaufen dürfen, berichtet Birgit Bürkle, die seit 38 Jahren auf der Bühne steht. Veranstalter des Theaterabends sind der FC Egenhausen (zuständig für Küche und Bar) und der Männergesangverein Egenhausen, deren Mitglieder in den Pausen des ersten und zweiten Aktes Tombolalose anbieten. Nach dem schwäbischen Schwank sollte das Publikum nach dem Willen beider Vereine noch in der Silberdistelhalle bleiben: DJ Jo legt Scheiben für einen Partymix auf den Teller.

Traditionell kostet die zweite Aufführung des Dreiakters am Sonntagnachmittag, 13. Januar, keinen Eintritt. Bewirtet werden die Gäste – angekündigt hat sich bereits der AWO-Ortsverein Altensteig – ab 14 Uhr mit Kaffee, Kuchen, Brezeln und Bratwürsten vom örtlichen Tischtennisclub. Die dritte Vorstellung am Samstag, 19. Januar, beginnt um 19.30 Uhr in der Silberdistelhalle. Bestellen kann man dann Maultaschen und Wurstsalat. Veranstalter sind an diesem Abend der Fußballclub Egenhausen und das Frauenturnen.