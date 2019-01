Egenhausen Das Ensemble läuft zu Hochform auf

Egenhausen. Das eingespielte Ensemble präsentierte sich einmal mehr in Hochform. Alle elf Darsteller setzten sich wirkungsvoll in Szene. Die meisten Lacher ernteten Daniel Neudert in der Rolle des Homosexuellen Detlev mit eng sitzender Lederhose und Markus Dingler als Jüngling Ladislaus Locke, der unter einem Sprachfehler leidet. Wochenlang hatte die Zopflerbühne den schwäbischen Schwank einstudiert. In den Pausen des Dreiakters wurden Lose für eine reich bestückte Tombola verkauft. Der erste Preis waren 150 Euro in bar, der zweite Preis eine hochwertige Armbanduhr. Die meisten Einsätze hatten Michael Schuler als wohlhabender Privatier Otto Ofenloch und Cora Großmann als Nichte der Pensionsbesitzerin Lieselotte Ballermann (Sandra Rath).

Privatier Ofenloch hat einen nicht alltäglichen Wunsch. Er will einmal live erleben, wie es in einer Irrenanstalt zugeht. Sein Neffe (Tobias Kalmbach) schlägt die Pension Ballermann als private Heilanstalt vor. Dort trifft Otto auf einen geizigen Major der Heilsarmee (Jochen Vielfort), einen Weltenbummler im Khakianzug (Thomas Brenner), eine neugierige Kriminalschriftstellerin (Jutta Müller), deren erster Mann durch eine Pilzvergiftung ums Leben gekommen und der zweite die Treppe hinuntergefallen ist, eine mannstolle Hausbesitzerin (Birgit Bürkle) und auf Rita Baleno (Marion Schuler), die beim Anblick eines Mannes Herzklopfen bekommt.

Bei einem extra wegen Ofenloch organisierten Kostümfest passieren die tollsten Dinge. Der Mann von der Heilsarmee fühlt sich vom Privatier beleidigt und fordert ihn zum Duell mit einer Spritzpistole heraus, der Weltenbummler gerät beim Erzählen über seine Abenteuer so in Erregung, dass er sich mit einer Pistole in den Fuß schießt, den Neffen versteht wegen seines Sprachfehlers kein Mensch, und zum Schluss verspricht Otto der Pensionsbesitzerin die Ehe. Alles in dem Glauben, dass er es mit Geisteskranken zu tun hat. Als Ladislaus der angebeteten Lydia Wipperling einen Heiratsantrag macht, ist er dabei so aufgeregt, dass er wieder das "L" aussprechen kann. Dafür hat Ofenloch plötzlich einen Sprachfehler und verabschiedet sich von den amüsierten Zuschauern in der Silberdistelhalle mit "Niebes Pubnikum".