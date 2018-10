Egenhausen Bürgermeister informiert Senioren

Begrüßt wurden die Senioren von Bürgermeister Sven Holder. Er berichtete von den aktuellen Projekten in der Gemeinde Egenhausen. Als Beispiel führte Holder den Bau eines Radwegs von Egenhausen nach Pfalzgrafenweiler-Bösingen an. Es sei gelungen, Privatbesitzer zur Abgabe von Grundstücksflächen auf der Trasse zu bewegen, um das Vorhaben zu realisieren. Beim "Augenblick-Projekt" im Naturschutzgebiet "Kapf" sei die Genehmigung erteilt worden. Eine Informationstafel habe man inzwischen bei der Grillstelle aufgestellt. Dass Egenhausen ins staatliche Sanierungs-Förderprogramm aufgenommen wurde, sei ein großer Erfolg.

Aktuelle Projekte

Für drei ältere Häuser in der Hauptstraße, die im Besitz der Gemeinde sind, habe man bereits einen Investor gefunden. Was der vorhat, werde in einer der kommenden Gemeinderatssitzungen besprochen.