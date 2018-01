Egenhausen Aus Wurzeln, Bambus und Palmwedeln

Das Leben und Überleben der Indianer wurde an drei Stämmen exemplarisch aufgezeigt. Die Maka sind ein kleines Volk von Hochlandindianern, die von paraguayischen Truppen auf einer Insel in der Nähe von Asuncion angesiedelt wurden. Die Frauen verstehen sich auf das Weben von farbenfrohen Bändern und Taschen, die sich gut an Touristen verkaufen lassen. In der Maka-Siedlung herrscht eine strenge Ordnung. Es gilt absolutes Alkoholverbot. Der Gottesdienst am Sonntag ist obligatorisch, ebenso der Schulbesuch der Kinder.

Die Kadiweu-Indianer leben in einem eigenen Reservat im mittleren Westen Brasiliens an der Grenze zu Bolivien. Sie sind künstlerisch hochbegabt, bekannt für ihre kunstvolle Körper- und Gesichtsbemalung. Krankheiten wie Tuberkulose und Stammeskriege haben die Zahl stark reduziert. Ungewollte Kinder wurden gnadenlos umgebracht. Seit Beginn der Missionsarbeit ist die Zahl auf 1800 Kadiweu-Indianer angestiegen.

Die 1200 Ache leben in fünf Dörfern in Ostparaguay. Sie sind relativ klein, haben eine hellere Haut und ausgeprägte, asiatische Gesichtszüge. Das Naturvolk ist für seine Offenherzigkeit, Fröhlichkeit und menschliche Wärme berühmt. 1978 kam die letzte Gruppe der Urwaldindianer in Kontakt mit DIPM-Missionaren. Die meisten Ache sind Christen und leben befreit von der Angst vor Geistern.

Bürgermeister Sven Holder erklärte in seiner Begrüßung, dass im Rathaus Egenhausen in Zukunft häufiger Kunst- und Kulturausstellungen stattfinden werden. Nach der Eröffnung lud Missionar Michael Osiw die Besucher ein, die von ihm zubereitete Speise Sopa Paraguay zu genießen – hergestellt aus Maismehl, Käse, Eier und Zwiebel, die im Ofen gebacken werden.

Die Indianerausstellung im Rathaus Egenhausen dauert bis zum 9. Februar. Die Deutsche Indianer Pioniermission ist ein überkonfessionelles Missionswerk mit Sitz in St. Johann auf der Schwäbischen Alb.