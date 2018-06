Egenhausen Andreas Schrade wird neuer Schulleiter

Einen Nachfolger für Seifert zu finden, sei "gar nicht so einfach gewesen", heißt es von zuständiger Seite. Die Leitung einer Schule sei in der heutigen Zeit nicht mehr besonders attraktiv – weder finanziell noch mit Blick auf das Arbeitspensum. Deshalb könnten manche Posten erst nach zwei und mehr Jahren besetzt werden.

Scheidender Rektor geht auf Reisen

Nicht so in Egenhausen: Im September 2017 wurden erste Gespräche mit dem Schulamt geführt, Anfang Dezember die Stelle ausgeschrieben. Bis Weihnachten lag eine Bewerbung – die von Schrade – vor. Das Überprüfungsverfahren, an dem Bürgermeister Sven Holder und Elternbeiratsvorsitzender Michael Frasch teilnahmen, erfolgte Ende Februar. Anschließend stellte sich der 35-Jährige im Gemeinderat Egenhausen und in der Schulkonferenz vor. Schließlich stimmte der Personalrat am Regierungspräsidium Karlsruhe dem Besetzungsvorschlag zu, womit nach nur acht Monaten ein Nachfolger für Seifert gefunden war.

Schulamtsdirektor Volker Traub überbrachte im Lehrerzimmer das Bestellungsschreiben. Sein neues Amt tritt Schrade aber erst mit Beginn des neuen Schuljahres, am 10. September an. Bis dahin ist sein Vorgänger noch für sämtliche Amtsgeschäfte zuständig, weil Seifert offiziell erst ein Jahr später in Pension geht, aber ein angespartes Urlaubsjahr mit geringeren Bezügen in Anspruch nimmt.

Was der 62-Jährige anschließend macht? Zusammen mit seiner Frau Karin, die mit Beginn der Sommerferien ebenfalls ihren Dienst an der Altensteiger Markgrafenschule beendet, plant er ausgedehnte Reisen mit dem Wohnwagen – "endlich einmal außerhalb der Schulferien".