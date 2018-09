Egenhausen Amtshilfeersuchen kosten viel Zeit

Die Zahl der Wohnungseinbrüche sei allgemein rückläufig, wusste Dieter König zu berichten. Da zahle es sich aus, dass die Polizei einen hohen Fahndungsdruck aufgebaut und zudem einigen in großem Stil operierenden Banden das Handwerk gelegt habe. So habe man einen verhafteten Einbrecher georgischer Herkunft über seine DNA direkt mit einem Einbruch in Egenhausen in Verbindung bringen können. "Deshalb ist es wichtig, dass man jeden Fall sorgfältig bearbeitet und alle Spuren sichert", sagte König.

Von Zeit zu Zeit beschäftigen die Bewohner einer Jugendhilfeeinrichtung auf Egenhauser Gemarkung die Altensteiger Polizisten. "Nicht weil sie Straftaten begehen, sondern weil immer wieder mal ein Jugendlicher abhaut", erklärte Dieter König. Würden die dann irgendwo aufgegriffen und zurück gebracht, seien auch die Beamten des Altensteiger Postens involviert.

Der Großteil der Arbeit wird am Schreibtisch erledigt

Der Polizeiposten Altensteig sei derzeit mit sechs Beamten – einschließlich des Postenchefs – besetzt. Um die 80 Prozent der Arbeit spiele sich am Schreibtisch ab, begründete der Polizeihauptkommissar, warum die Uniformierten nicht häufiger im Gemeindegebiet anzutreffen seien. Viel Zeit nähmen Amtshilfeersuchen anderer Dienststellen in Anspruch, und immer wieder müssten Haftbefehle als Ersatz für nicht geleistete Bußgelder vollstreckt werden. "Männer kann man relativ unkompliziert nach Rottenburg oder Stammheim überstellen, aber Frauen müssen nach Bühl oder Schwäbisch Gmünd gebracht werden", erklärte König, "und für eine Fahrt nach Schwäbisch Gmünd und zurück plus Formalitäten sind dann zwei Beamte fast einen ganzen Arbeitstag lang unterwegs."

Darüber hinaus hätten Beamte des Polizeiostens auch bei der Abschiebung zweier Familien tätig werden müssen – "das ist keine sehr angenehme Arbeit, weil das doch sehr emotional werden kann".

Abschließend ging Dieter König noch auf die Unfallzahlen im Gemeindegebiet ein. 41 Unfälle, meist "kleine" Parkrempler oder Auffahrunfälle, seien 2017 angezeigt worden. Tote waren keine zu beklagen, drei Personen wurden schwer und fünf leicht verletzt. Mit der umstrittenen Rechts-vor-links-Regelung in der Egenhauser Ortsdurfahrt stehe keiner dieser Unfälle in Verbindung.

Bürgermeister-Stellvertreter Hans Kern, der die Sitzung in Vertretung von Bürgermeister Sven Holder leitete, dankte König für dessen Ausführungen, besonders dafür, dass dieser "nicht nur nackte Zahlen vorgetragen, sondern einen Einblick in die Arbeit des Polizeipostens gegeben hat." Dieter König gab den Dank zurück – die Kommunikationswege zwischen der Gemeinde und der Polizei seien unkompliziert und die Zusammenarbeit gut.