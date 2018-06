Egenhausen 600 000 Euro schon im ersten Anlauf

Egenhausen. Im Herbst 2017 stellte die Gemeinde Egenhausen einen Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm. Dass bereits im ersten Anlauf 600 000 Euro bewilligt wurden, hatte Bürgermeister Sven Holder nicht erwartet, wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten offen zugab. Das Geld könne man gut gebrauchen. Als Beispiel nannte er energetische Maßnahmen im Kindergarten und in der Grundschule, den Abbruch von alten Häusern in der Hauptstraße, Tiefbauarbeiten in der Winterstraße und die künftige Nutzung des Wolf-Areals. Der Bewilligungszeitraum für Erneuerungsmaßnahmen endet am 30. April 2027 – solange kann das zur Verfügung gestellte Geld abgerufen werden.

Für Holder ist die Bereitstellung von Fördermitteln "ein großer und wichtiger Schritt" zur städtebaulichen Entwicklung der 2000-Einwohner-Gemeinde. Mit der Zustimmung des Gemeinderats, der Auftragsvergabe an das Architektur- und Stadtplanungsbüros Künster aus Reutlingen und die Beteiligung der Bevölkerung von Egenhausen in einer "Bürgerwerkstatt" seien die Voraussetzungen für konkrete Zielplanungen erfüllt. Jetzt gehe es an die schrittweise Umsetzung. Erste Maßnahme sei der Abbruch alter, im Besitz der Gemeinde befindlicher Gebäude in der Hauptstraße 38 bis 42.

Ausdrücklich machte der Rathauschef darauf aufmerksam, dass ab sofort auch Bauvorhaben von Privatleuten innerhalb des festgelegten Bereichs im Rathaus angemeldet werden könnten, um bereitgestellte Fördermittel in Anspruch zu nehmen. Dass sie auf Anhieb bewilligt worden seien, ist für Gemeinderätin Engül Köhler ein Hinweis, "dass Egenhausen ein Ort mit Potenzialen ist". Seit acht, neun Jahren sei man an der Umsetzung von Vorhaben dran, erklärte stellvertretender Bürgermeister Hans Kern. Architekt und Gemeinderat Helmut Hauser: "Die Zeit ist reif". Im Ortskern von Egenhausen gebe es einige dringend erforderliche Maßnahmen, die man Stück für Stück angehen müsse. Warum im Sanierungsgebiet "Egenhausen I" die Altensteiger Straße ausgeklammert worden sei, wunderte sich Günter Mast, der die Ergebnisse der Bürgerwerkstatt zusammen mit Aline Veigel und Ingo Waßilowski im Gemeinderat präsentiert hatte. Man habe sich bewusst auf den Ortskern konzentriert, erhielt er zur Antwort. Was nicht heißen solle, dass später kein weiterer Antrag zur Aufnahme ins Landessanierungsverfahren gestellt werde.