Egenhausen 26 neue ABC-Schützen begrüßt

Egenhausen. Lehrer und Schüler der Grundschule Egenhausen haben 26 neue Erstklässler willkommen geheißen. Vor der eigentlichen Einschulungsfeier segnete Pfarrer Ulrich Holland die Schüler und auch den neuen Schulleiter bei einem Festgottesdienst in der Johanneskirche. Im Anschluss an den Gottesdienst konnte Schulleiter Andreas Schrade die neuen ABC-Schützen, deren Eltern, Verwandte, Lehrkräfte und zahlreiche Gäste, darunter auch Bürgermeister Sven Holder, in der gut gefüllten Silberdistelhalle begrüßen.