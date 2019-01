Egenhausen 24-Jähriger stößtmehrfachgegen Lastwagen

Egenhausen. Ersten Feststellungen des Verkehrskommissariats Pforzheim zufolge war der 24-Jährige von Pfalzgrafenweiler kommend in Richtung Egenhausen unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang von Egenhausen geriet der junge Fahrer aus nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mehrfach gegen die Fahrerseite eines Sattelzugs. Schließlich schleuderte der Kleinwagen nach der Kollision noch 50 Meter weiter. Der nicht angegurtete Fahrzeugführer wurde eingeklemmt und musste von der örtlichen Feuerwehr, die mit 14 Kräften im Einsatz war, befreit werden. Er kam unter Einsatz eines Rettungsteams mit Notarzt mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der 41-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Strecke war bei örtlicher Umleitung bis gegen 10.45 Uhr voll gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 7000 Euro. Der Personenwagen musste abgeschleppt werden.