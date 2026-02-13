Efringen-Kirchen weiterentwickeln: Ortschaftsrat Mappach will mitentscheiden dürfen

Der Mappacher Ortschaftsrat will mitentscheiden dürfen, wenn es etwa um gemeindeeigene Immobilien im Teilort im Zuge des Entwicklungskonzepts von Efringen-Kirchen geht.
Bürgermeisterin Carolin Holzmüller tourt derzeit durch die Teilorte von Efringen-Kirchen und stellt in den Ortschaftsratsitzungen die Ergebnisse aus dem Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) vor (wir berichteten). In Mappach war das Interesse an diesem Tagesordnungspunkt sehr groß. Der Mannschaftsraum der Feuerwehr, wo der Ortschaftsrat tagte, war fast bis auf den letzten Platz besetzt.