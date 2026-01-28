Efringen-Kirchen: Warum die Schließung des Museums Geld und Zeit kostet

Welche Dinge im Museum in der Alten Schule in Efringen-Kirchen lagern, ist unbekannt. Nach der Schließung soll ein Archivar sie sichten und inventarisieren.
Das Museum in der Alten Schule schließt seine Türen für immer. So klar dieser Beschluss des Gemeinderats am Montag, so viele Unsicherheiten gibt es bezüglich seiner Abwicklung durch die Verwaltung. Sicher ist allerdings: „Auch die Schließung des Museums muss von Personal koordiniert und der Bestand gesichtet werden“, erklärt Rechnungsamtsleiterin Daniela Wenk in der Sitzung des Gemeinderats am Montagabend. Schließlich sei nur wenig katalogisiert oder digitalisiert.