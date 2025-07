Efringen-Kirchen: Trinkwasser gegen Hitze am Rathaus

1 Der Trinkwasserbrunnen ist gerade bei heißen Temperaturen wichtig. Foto: zVg/Gemeindenerwaltung Der neue Trinkwasserbrunnen ist seit einigen Wochen in Betrieb. Die hohen Temperaturen zeigen, wie nützlich der Service ist.







„Wasser marsch“, heißt es auf dem Rathausplatz in Efringen-Kirchen: Wer möchte, kann nahe des Haupteingangs des Rathauses in den frostfreien Monaten frisches Trinkwasser genießen. „Egal ob während der Radtour zum Stadtradeln oder während des Einkaufs im Ortszentrum, freut sich jeder an heißen Tagen über eine kühle Erfrischung“, erläutert Carolin Holzmüller. Der Brunnen überzeuge mit modernster Technik für eine nachhaltige und hygienische Nutzung, erklärte die Bürgermeisterin. Das hochwertige Edelstahlgehäuse ermöglicht nicht nur Schutz vor äußeren Einflüssen, sondern auch eine einfache Reinigung, heißt es in einer Mitteilung. Durch einen Drucktaster wird die Trinkwassermenge definiert, wodurch ein unnötiger Wasserverbrauch vermieden wird. Alle trinkwasserberührenden Komponenten entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserversorgung und ein spezielles Spülkonzept sorgt für höchste Hygienestandards. Zudem verhindert die verdeckte Ablaufführung im Fußbereich unerwünschtes Spritzwasser. Ein weiteres Highlight: Der Trinkwasserbrunnen kommt ohne Fremdstrom aus und wird ausschließlich saisonal betrieben. In den Monaten April bis Oktober ist er rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Im Winterhalbjahr wird der Brunnen abgebaut und steht nicht zur Verfügung.