Efringen-Kirchen sportlich: Volleyballgemeinschaft will weiter wachsen

Die VBG Efringen-Kirchen hat auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Die Gemeinschaft will im Jugendbereich noch stärker werden und sucht noch Trainer.
Die Volleyballgemeinschaft Efringen-Kirchen (VBG) hat bei ihrer Mitgliederversammlung in der Vinothek des Weinguts Kaufmann auf ein äußerst erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt, wie der Verein im Nachgang mitteilt. Vorsitzender Günter Geugelin berichtete von starken sportlichen Leistungen, wachsender Jugendarbeit und wichtigen Zukunftsprojekten.