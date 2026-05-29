Efringen-Kirchen sportlich: Volleyballgemeinschaft will weiter wachsen

Die VBG Efringen-Kirchen hat auf ein erfolgreiches Jahr zurückgeblickt. Die Gemeinschaft will im Jugendbereich noch stärker werden und sucht noch Trainer.

Die Volleyballgemeinschaft Efringen-Kirchen (VBG) hat bei ihrer Mitgliederversammlung in der Vinothek des Weinguts Kaufmann auf ein äußerst erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt, wie der Verein im Nachgang mitteilt. Vorsitzender Günter Geugelin berichtete von starken sportlichen Leistungen, wachsender Jugendarbeit und wichtigen Zukunftsprojekten.

Ausblick: Für die kommende Saison stehen strukturelle Aufgaben im Mittelpunkt: Die Verlängerung der bestehenden zwölf Schiedsrichterlizenzen sowie die Ausbildung weiterer Schiedsrichter. Auch im Jugendbereich will der Verein weiter wachsen: Mit derzeit 26 Jugendlichen im Training soll der männliche Nachwuchs verstärkt angesprochen werden.

Da aktuell nur ein lizenzierter Trainer zur Verfügung steht, bleibt die Gewinnung zusätzlicher ein zentrales Ziel. Darüber hinaus plant die VBG, die Sanierung des Beachfeldes in Huttingen zu unterstützen, sobald die Gemeinde die Kapazitäten bereitstellen kann.

Rückblick: Trotz lediglich zweiwöchentlicher Trainingszeiten in der Mehrzweckhalle konnte die VBG mit drei Aktivmannschaften und insgesamt 39 Spielern bemerkenswerte Erfolge erzielen. Die zweite Damenmannschaft erreichte einen guten 5. Platz in der Kreisliga Süd.

Der ersten Damenmannschaft ist nach dem Abstieg 2025 mit dem Meistertitel in der Bezirksklasse der direkte Wiederaufstieg in die Bezirksliga Süd gelungen. Die Herren krönten ihre Saison mit der Meisterschaft in der Bezirksklasse Süd und stiegen in die Bezirksliga auf. Im Jugendbereich engagieren sich viele Ehrenamtliche sowie Spieler, um ein regelmäßiges Training zu ermöglichen.

Zuversichtlicher Blick in die Zukunft

Die Mehrzweckhalle bleibt dem Verein bis mindestens März 2027 als Trainings- und Spielstätte erhalten, wie Bürgermeisterin Carolin Holzmüller berichtete. Die VBG blickt damit zuversichtlich in die Zukunft und setzt weiterhin auf eine starke Gemeinschaft.

Ehrungen: 15 Jahre: Celine Kunzweiler; 25 Jahre: Markus Bahlinger; 30 Jahre: Sanita Arnold; Passivmitglieder: Nicole Hurst, Guido Strack, Jürgen Ziereisen

Wahlen: Zweite Vorsitzende: Lena Schmid (für Marco di Martino), Schriftführerin: Petra Geugelin, Beisitzer: Dominik Fiedler (für Angelina Eckert).