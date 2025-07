Efringen-Kirchen: Neuer Hauptamtsleiter tritt seinen Dienst an

1 Frisch im Amt als neuer Amtsleiter: Marco Wenk Foto: Stephan Schwarzmüller Der Nachfolger des ehemaligen Efringen-Kirchener Hauptamtsleiters Clemens Pfahler hatte seinen ersten Arbeitstag im Rathaus.







Ein Amtsantritt unter extremen Wetterbedingungen: Am Dienstag hat der neue Hauptamtsleiter Marco Wenk (32) sein Büro im Rathaus von Efringen-Kirchen bezogen. Der Start war eigenen Worten zufolge sehr gut. „Ich wurde von allen sehr herzlich empfangen“, sagt er. Derzeit arbeitet er sich mit Hilfe von Bürgermeisterin Carolin Holzmüller in sein neues Aufgabengebiet ein. Von seinem Amt als CDU-Gemeinderat in Efringen-Kirchen wird er in der nächsten Sitzung zurücktreten, da seinem Amtsantritt nun ein offizieller Hinderungsgrund dafür vorliege. Wenk stammt aus Efringen-Kirchen und machte dort die Mittlere Reife. Dann begann Wenk eine Ausbildungsstelle bei der Gemeinde zum Verwaltungsfachangestellten. An der Fachhochschule Kehl folgte der Bachelorstudiengang Public Management. Im Anschluss begann er bei der Stadt Rheinfelden und war dort für das Ressort Liegenschaften und Forst zuständig. Vor vier Jahren wechselte er zur Stadt Lörrach, und war dort bis jetzt Teamleiter der Bereiche Liegenschaften und Forst sowie Grundstücksverwaltung. Dass er seinen neuen beruflichen Entwicklungsschritt ausgerechnet in seiner Heimatgemeinde gehen kann, freut ihn ganz besonders.