Efringen-Kirchen: Kunstausstellung in der historischen Scheune

Zu einem herbstlichen Kunst-Event lädt das Weingut Huck-Wagner nach Efringen-Kirchen ein. Am Freitag feiert dort das Format Vino & Art Premiere. Wagner konnte als ersten Künstler in dieser Reihe Frederic Benjamin Hess aus Efringen-Kirchen gewinnen. Dieser wird am Samstag, 11. Oktober, ab 16 Uhr, seine Werke im urigen Ambiente der historischen Scheune des Weinguts in der Engetalstraße 31 ausstellen. Neben Wein und Sekt gibt es dort auch Kleingebäck von Heike Strack. Nachdem im Sommer bereits Vino & Kino blendend angekommen sei, hofft Wagner auf mindestens ebensolche Resonanz beim neuen Format.