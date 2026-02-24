Effizienz für mehr Sicherheit: Im Kampf gegen Falschparker testet Freiburg ein Scan-Fahrzeug

Um eine höhere Effizienz und mehr Verkehrssicherheit zu erreichen, testet die Stadt Freiburg als fünfte Kommune im Land ein Scan-Fahrzeug zur digitalen Parkraumkontrolle.
Die Stadt Freiburg testet als fünfte Kommune im Land – nach Städten wie Mannheim und Heidelberg – ein neues System der digitalen Parkraumüberwachung. Die Kosten für die zweimal zwei Wochen lange Testphase in Höhe von 90 000 Euro übernimmt das Land, wie Verkehrsminister Winfried Herrmann von den Grünen am Montag bei der Vorstellung das Projekts in Freiburger Rathaus sagte.