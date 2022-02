2 Sina Effinger (CDU) ist neu im Ortschaftsrat Marbach. Foto: Kaletta

Die Verabschiedung von Ortschaftsrat Günter Haselberger (CDU) und der Amtseinführung seiner Nachfolgerin Sina Effinger waren Bestandteil der jüngsten Ortschaftsratssitzung in Marbach.















Link kopiert

VS-Marbach - Wie Ortsvorsteherin Diana Kern-Epple wissen ließ, habe Haselberger Ende des vergangenen Jahres aus beruflichen Gründen um seinen Austritt gebeten. Die Hälfte der Amtszeit, fünf Jahre, habe er im Gremium verbracht. Stets fachlich habe er seine Meinungen geäußert, und es habe mit den Amtskollegen immer ein gutes Miteinander gegeben. Sein Rücktrittsgesuch wurde vom Gremium einstimmig befürwortet. Mit einem Präsent bedankte sich die Rathauschefin bei Haselberger.

Enkeltochter des früheren Ortsvorstehers

Anschließend wurde Sina Effinger durch die Ortsvorsteherin verpflichtet. Sie hatte bei der Wahl im Mai 2019 ein gutes Ergebnis erzielt, mit nur fünf Stimmen weniger als Günter Haselberger. Mit ihr, so freute sich Diana Kern-Epple, sei das Gremium jünger und weiblicher. "Es ist das erste Mal, das vier Damen im Gremium sind." Die neue Ortschaftsrätin feierte einen Tag vor Amtseintritt ihren 23. Geburtstag. Sie ist in Marbach aufgewachsen, studiert Sozialpädagogik, ist sportlich sehr aktiv und sie ist die Enkeltochter des ehemaligen Ortsvorstehers Rolf Effinger, dem Vorgänger von Diana Kern-Epple.

Änderung der Feuerwehrsatzung

Die Anhörung zur Änderung der Feuerwehrsatzung war das nächste Thema. Die Verfassung orientiere sich näher an das Feuerwehrgesetz, informierte die Ortsvorsteherin. Sie sei dem Pandemiegeschehen angepasst und im Großen und Ganzen positiv, denn mit ihr würden die Abteilungswehren gestärkt werden. Bei Abteilungswehren, die mindestens 30 Aktive haben, könne ein zweites Mitglied in den Feuerwehrausschuss der Stadt, was für Marbach mit 22 Aktiven allerdings nicht zutreffe. Dafür habe nun ein Mitglied der Altersmannschaft die Möglichkeit, sich im Feuerwehrausschuss einzubringen. In der Marbacher Abteilung sei dies Peter Stehle. Das ist eine gute Sache, meinte die Ortsvorsteherin, denn damit werde eine Brücke zwischen Jung und Alt geschlagen. Es sei für alle vorteilhaft, wenn die ältere Generation mitwirke. Einstimmig wurde der Empfehlungsbeschluss vom Gremium befürwortet.

Weiterer Schritt zur Neugestaltung des Quartierplatzes Melben

Für die geplante Neugestaltung des Quartierplatzes im Wohngebiet Melben zwischen Dietentalstraße und Schorenstraße sei ein weiterer Schritt unternommen worden. Auf dieser freie Fläche könnten unter anderem Sitzbänke und Spielgeräte aufgestellt werden, um sie attraktiv zu machen. Vom beauftragten Planungsbüro Baldauf seien Pläne vorgelegt worden, die in einen Workshop eingehen sollen. Die Kosten sollen anschließend präsentiert werden, und in einer nichtöffentlichen Sitzung solle die Abstimmung erfolgen. Danach komme das Vorhaben in den Technischen Ausschuss der Stadt. "Ich bin recht zuversichtlich, dass sich da etwas tut", bemerkte Kern-Epple.