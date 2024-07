EFC Harthausen/Scher siegt in der Kaiserstadt: Auch Fans können kicken

1 Die siegreichen Spieler des EFC Harthausen/scher mit Eintracht-Präsident Matthias Beck (Mitte) Foto: EFC Harthausen

Der große Coup war dem Fußball Fanclub EFC Harthausen / Scher bei seiner ersten Teilnahme an der Fanclub Meisterschaft von Eintracht Frankfurt gelungen: Sie gingen – verstärkt durch zwei Fanclub-Mitglieder aus Trillfingen – als Sieger unter 30 Fanclub-Mannschaften hervor. Bereits in der Vorrunde deutete sich an, dass für die Kicker von der Alb bei dem Turnier etwas zu holen ist. In den K.o.-Runden setzte sich die Erfolgsserie dank guter Kondition und treffsicheren Schützen fort: Im Halbfinale gegen den EFC „Gude Bube“ behielten die Harthauser mit 1:0 knapp die Oberhand.