Edwin Blessing geehrt: Führungswechsel bei der DRK-Bergwacht Zollernalb

„Es ist mein Abschiedstag“, eröffnete Edwin Blessing, Leiter der DRK-Bergwacht Zollernalb, die Hauptversammlung mit Vertretern zahlreicher Hilfsorganisationen in der noch jungen Bergrettungswache. Was für ihn der Höhepunkt 2024 gewesen sei, wollte sein Stellvertreter Sascha Mey wissen, und Blessing antwortete: „Dass ich nach einem persönlich harten Jahr überhaupt hier stehen darf.“ Da bekam wohl mancher eine Gänsehaut.

Edwin Blessing, seit sieben Jahren Leiter der DRK-Bergwacht Zollernalb, erwähnte den Besuch von Oberbürgermeister Roland Tralmer einige Tage zuvor und dessen Begeisterung über Videos über die Arbeit der Bergwacht, von Laura Sauer perfekt zusammengestellt. Blessing erinnerte an seinen Eintritt 1975 ins DRK, an all seine Tätigkeiten, ob Hubschrauber- oder Rettungsdienste. Seit 2018 Leiter, habe er sich gefragt: „Was kann ich verändern?“ Corona habe alle vor neue Herausforderungen gestellt, auch den Neubau der neuen Bergrettungswache in Taifingen, in den er sehr viel Zeit investiert habe und die im Juli 2022 als modernste in Baden-Württemberg eingeweiht worden war.

„Ich bleibe der Bergwacht erhalten“

Aus gesundheitlichen Gründen gab der 65-Jährige nun sein Amt ab: „Die Jugend hat die Arbeit sehr gut gemacht, es ist an der Zeit, an diese zu übergeben, aber ich bleibe der Bergwacht erhalten“, so Blessing.

Zur Wahl stellte sich sein Stellvertreter Sascha Mey, der 2024 schon viele Aufgaben übernommen hatte. Der 29-jährige Rettungssanitäter erhielt einen einstimmigen Vertrauensbeweis, ebenso wie seine Stellvertreter Christoph Gölz, Andreas Schneider und Simone Isenmann.

Durch seinen Weitblick ein geschätzter Ratgeber

Markus Maute, Vize-Vorsitzender des DRK-Kreisverbandes, ging auf die 50-jährige DRK-Mitgliedschaft Blessings ein. Im Präsidium sei er, auch durch seinen Weitblick, stets ein geschätzter Ratgeber gewesen. Für sein Wirken wurde er mit der Verdienstmedaille samt Urkunde geehrt. Die Bergwacht nannte Maute eine „wichtigen und unverzichtbaren Partner“ im Rettungswesen. Stadtrat Lambert Maute in Vertretung des Oberbürgermeisters stellte das seit Jahrzehnten große Engagement Blessings heraus. Zahlreiche Neuerungen habe er auf den Weg gebracht und das Ehrenamt gelebt und praktiziert. „Die Spuren, die Sie hinterlassen, sind sehr tief“, so Maute. Blessings Leistungen würdigte auch Frieder Dieringer vom Kreisfeuerwehrverband und überreichte zusammen mit dem Vorsitzenden Stefan Jetter ein Geschenk.

Zum Ehrenmitglied ernannt

Felix Sommer von der Bergwacht Pfullingen stellte das gute Miteinander heraus, hatte Präsente für Blessing und Mey dabei. Maria Kaufmann vom DRK Ebingen wünschte dem neuen Führungsteam einen guten Start. Ein Höhepunkt des Abends: Der stellvertretende Landesleiter Steffen Weiss ernannte Edwin Blessing zum Ehrenmitglied.