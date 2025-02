Zum neuen Abteilungsleiter für das Wirtschaftsgymnasium und das Berufskolleg an der Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt wurde Philipp Hemper bestellt. Das teilt die Schule mit. Er erhielt zeitgleich auch seine Beförderung zum Oberstudienrat vom Regierungspräsidium Karlsruhe.

Hemper, Jahrgang 1978, ist seit 2015 an der Eduard-Spranger-Schule. Mit den Fächern Betriebs- und Volkswirtschaftslehre absolvierte er als studierter Diplom-Kaufmann den Direkteinstieg an der Schule. Schon bald habe sich Hemper als Lehrer im Wirtschaftsgymnasium profiliert und bisher schon einige Jahrgänge ins Abitur geführt, so die Schule. Aber auch in der Berufsschule und im Berufskolleg, dort vor allem in der Übungsfirma, sei Hemper pädagogisch zu Hause.

Lesen Sie auch

Nach dem Wechsel der bisherigen Abteilungsleiterin Carina Schwenker auf die Position der stellvertretenden Schulleiterin leitete Hemper die Abteilung seit Beginn des Schuljahrs schon kommissarisch. Schulleiter Antonio Jakob beglückwünschte Hemper in einer kleinen Ansprache vor dem Kollegium zu dieser Bestellung und wünschte auch weiterhin viel Erfolg und ein glückliches Händchen bei der Führungsaufgabe, was Hemper aber schon in der kommissarischen Tätigkeit bewiesen habe.