Eduard-Spranger-Schule in Freudenstadt: Carina Schwenker ist neue stellvertretende Schulleiterin

Gleich zweimal gab es zum ausgehenden Schuljahr an der Eduard-Spranger-Schule (ESS) in Freudenstadt Grund zum Feiern: zum einen das 40-jährige Dienstjubiläum der Sekretärin Monika Thomalla, zum anderen die Bestellung von Studiendirektorin Carina Schwenker zur stellvertretenden Schulleiterin. Darüber berichtet die Schule in einer Mitteilung.

Monika Thomalla begann ihre Ausbildung zur Bürogehilfin beim Landratsamt Freudenstadt im Jahr 1982. Nach Beendigung der Ausbildung ist sie seit 1984 beim Landratsamt angestellt und ebenso lange an der Eduard-Spranger-Schule als Schulsekretärin tätig.

Schulleiter Antonio Jakob würdigte Thomalla in der Schlusskonferenz vor dem Kollegium als „einen Fixpunkt im Schulleben der Eduard-Spranger-Schule“. Sie habe nicht nur unzählige Schülergenerationen, sondern auch viele Lehrkräfte und nicht zuletzt vier Schulleiter in ihrem Lernen, Lehren und Arbeiten unterstützt.

Freude an den Menschen

Thomalla sei, so der Schulleiter weiter, eng verwoben mit der Geschichte der Schule, aber auch – und das sei nicht hoch genug zu schätzen – mit dem Hier und Heute des Schulalltags. Sie habe sich in all den Jahren immer die Freude an der Arbeit und vor allem an den Menschen bewahrt: Im Sekretariat der Schule, so Jakob, sei eigentlich immer eine gute Stimmung und jeder Besucher werde freundlich empfangen und mit seinem Anliegen ernst genommen.

Im Namen der Schulgemeinschaft gratulierte der Schulleiter Thomalla zu ihrem besonderen Jubiläum und freute sich gleichermaßen, dass sie der Schule noch einige weitere Jahre erhalten bleibe.

Stelle seit Schuljahresbeginn vakant

Carina Schwenker, die bisher als Studiendirektorin die Fachabteilung des Wirtschaftsgymnasiums an der Eduard-Spranger-Schule geleitet hatte, erhielt bereits im Mai ihre Bestellung zur stellvertretenden Schulleiterin. Die Gesamtlehrerkonferenz am Schuljahresende bot jetzt den entsprechenden Rahmen, diese Bestellung zu würdigen.

Er freue sich, so Jakob, dass die seit Beginn des Schuljahrs währende Vakanz auf dieser Stelle nun beendet sei und mit einer motivierten und im gesamten Kollegium nicht zuletzt wegen ihrer sozialen und fachlichen Kompetenzen hoch angesehenen Persönlichkeit besetzt worden sei.

Seit 2021 Abteilungsleiterin

Schwenker studierte nach dem Abitur 2002, das sie am Wirtschaftsgymnasium in Calw ablegte, in einem dualen Studium Wirtschaftsinformatik bei IBM, um dann von 2005 bis 2008 die Laufbahn als Pädagogin einzuschlagen mit dem Studium der Wirtschaftspädagogik an der Uni Hohenheim.

Seit 2010 ist Schwenker als Lehrerin an der ESS, seit 2021 zeichnet sie als Abteilungsleiterin für das Wirtschaftsgymnasium verantwortlich. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann und den drei Töchtern in Neubulach im Kreis Calw.