An der Eduard-Spranger-Schule wurden 36 Absolventen des Kaufmännischen Berufskollegs II mit der Fachhochschulreife verabschiedet. Den besten Abschluss schafften Leonie Schmid und Larissa Weidenbach, jeweils mit einem Durchschnitt von 1,4.

In einem feierlichen Rahmen wurden den Absolventen des Kaufmännischen Berufskollegs II die Zeugnisse der Fachhochschulreife überreicht. Der Multifunktionsraum an der Eduard-Spranger-Schule war bis zum letzten Platz besetzt, wie die Schule berichtet.

Neben den Schülern waren deren Familien und Freunde sowie die Lehrer gekommen, um die guten Leistungen der Schüler zu würdigen. Vier Schulpreise und zwei Belobigungen belegten die hervorragenden Leistungen, so die Schule in ihrer Mitteilung.

Schulleiter Antonio Jakob gratulierte den Absolventen. In seinem Grußwort betonte er, wie wichtig Bildung für die gesamte Gesellschaft sei. Aber nicht nur Faktenwissen, sondern auch die sozialen Kontakte und entstandenen Freundschaften trügen dazu bei, die Gesellschaft zu stärken.

Appell an die Absolventen

Die Fachabteilungsleiterin Christine Schwab hatte etliche Zahlen zusammengestellt: Gehaltene Unterrichtsstunden, korrigierte Klassenarbeiten, Klassenbucheinträge, angefertigte Kopien oder digital bereitgestellte Dokumente konnten konkret geschätzt werden. Ungezählt seien dagegen die Schülergespräche, Moralpredigten, guten Ratschläge, Standpauken, Ermahnungen oder die guten Worte.

Ob sich der Einsatz bezahlt mache, sei noch ungewiss, so Schwab. Sicher sei auf jeden Fall: „Wir, das Team der Eduard-Spranger-Schule, können jetzt 36 junge Leute guten Gewissens entlassen. Vorbereitet auf ihre Zukunft, ausgestattet mit Werten, Moral, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein.“ Weiter richtete sie einen Appell an die Absolventen: „Jetzt ist es an euch, das Leben zu leben.“

Der Absolvent Ali Osman Cavdar fasste aus Schülerperspektive das vergangene Schuljahr zusammen. „Eine Zeit voller Herausforderungen und unvergesslicher Momente“ sei es gewesen. „Wir haben aber nicht nur Wissen erworben, sondern auch Freundschaften geschlossen. Wir haben gelernt, uns durch Schwierigkeiten zu kämpfen, gemeinsam zu lachen und zu weinen und uns gegenseitig zu unterstützen.“

Lob für die Lehrer

Er fand auch lobende Worte für die Lehrer. „Unsere Lehrerinnen und Lehrer haben uns nicht nur unterrichtet, sondern uns auch inspiriert und ermutigt. Sie haben uns gezeigt, dass Bildung mehr ist als nur Bücher und Prüfungen. Sie haben uns gelehrt, kritisch zu denken, kreativ zu sein und mit offenen Augen durch die Weilt zu gehen.“ Auch den Eltern und Familien dankte er für die Unterstützung. Er endete seine umjubelte Ansprache mit folgendem Wunsch: „Mögen wir stets den Mut haben, unseren eigenen Weg zu gehen, und die Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich wünsche uns allen viel Erfolg, Glück und Zufriedenheit.“

Die Zeugnisse überreichten Klassenlehrerin Anne Puschner und Klassenlehrer Ralf Saur. Die Schulpreise und Belobigungen übergab Schulleiter Antonio Jakob. Mit Freude überreichte Jakob gleich zwei Preise des Landrats an Leonie Schmid und Larissa Weidenbach, die beide einen Durchschnitt von 1,4 erreicht hatten.

Diese Schüler haben ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

Klasse 1BK2W1

David Bardol, Baiersbronn (Belobigung); Amy Becker, Dornstetten; Sibel Benli, Baiersbronn; Tina Braitsch, Oberndorf; Nick Burkhardt, Freudenstadt; Ali Osman Cavdar, Pfalzgrafenweiler; Tuana Ciftci, Baiersbronn; Lina Faßnacht, Seewald (Schulpreis); Luca Fleischmann, Alpirsbach; Vanessa Grammel, Seewald; Nick Günter, Baiersbronn; Mihrac Kuyucu, Alpirsbach; Ben Lindner, Freudenstadt; Leonie Schmid, Freudenstadt (Preis des Landrats, Schulpreis); Amalia Vulpe, Pfalzgrafenweiler; Larissa Weidenbach, Baiersbronn (Preis des Landrats, Schulpreis).

Klasse 1BK2W2

Nico Braun, Pfalzgrafenweiler; Lena Franz, Loßburg; Vanessa Gaizenreider, Freudenstadt; Jonas Giesel, Freudenstadt; Leni Grenz, Dornhan; Lara Helber, Schopfloch; Alessandro Iantorno, Loßburg; Aliaksandra Kavalchuk, Baiersbronn; Philipp Kilian, Pfalzgrafenweiler; Lukas Krebs, Freudenstadt; Carla Kreidler, Horb; Pauline Kutzowitz, Freudenstadt; Daniel Leidner, Freudenstadt; Marvin Marschaleck, Freudenstadt; Ariona Morina, Freudenstadt; Inessa Schmidt, Alpirsbach; Stefanie Schneider, Loßburg (Schulpreis); Jana Stelle, Freudenstadt; Clara Ziegler, Dornstetten.