Rosenfeld-Heiligenzimmern - Edith Lohrmann vom Jakobshof feiert an diesem Freitag bei guter Gesundheit und im Kreis ihrer Familie den 90. Geburtstag. Hat sie ein Geheimnis für das Erreichen dieses Alters? "Ich habe nichts Besonderes gemacht", antwortet sie und fügt bescheiden hinzu: "Ich war immer zufrieden und habe mit meinem Mann und meiner Familie ein gutes Leben gehabt."

In Unterfranken geboren

Dieses Leben hat am 7. Januar 1932 in Laufach in Unterfranken begonnen. Ihre Eltern Julius und Frida Fischer stammten aus Rosenfeld. Es hatte sie beruflich nach Franken verschlagen. Mit zwei Geschwistern ist sie aufgewachsen, hat die Volksschule und das Gymnasium besucht, das sie mit der Mittleren Reife abschloss. "Ich wäre gerne Apothekerin geworden, doch mein Vater starb als ich zwölf Jahre alt war. Und dann war das Geld knapp." So hat sie Drogistin gelernt und war danach eineinhalb Jahre in England in Stellung. Inzwischen war ihre Mutter wieder nach Rosenfeld gezogen. Edith Lohrmann kehrte aus dem Ausland zurück und arbeitete in der Rosenfelder Uhrenfabrik, wo ihre guten Englischkenntnisse gefragt waren.

Landwirtschaft – passt das?

Bei der Hochzeit von Karl Fischer in Rosenfeld lernte sie ihren späteren Mann Dieter Lohrmann aus Heiligenzimmern kennen. Er gehörte zur Großfamilie Lohrmann, die durch ihr Sägewerk, die Klostermühle und die Landwirtschaft weit über das Dorf hinaus bekannt war. Dieter Lohrmann hatte sich auf die Landwirtschaft spezialisiert. 1959 heiratete das Paar, obwohl man die Braut davor gewarnt hatte: "Landwirtschaft, passt das zu dir?"

Doch Edith Lohrmann belehrte sie eines Besseren. Sie arbeitete sich schnell in die landwirtschaftlichen Aufgaben ein. "Auch wenn ich durch das viele Hacken Blasen an den Händen hatte", meint sie schmunzelnd. Neben der Landwirtschaft prägte vor allem die Familie ihr Leben. Drei Kinder gingen aus der Ehe hervor: Christian, Petra und Beate, die die junge Mutter in Anspruch nahmen. 1969 wagten Dieter und Edith Lohrmann die Aussiedlung des landwirtschaftlichen Betriebs und die Abtrennung von der Säge und der Mühle.

Wenn sie sich auch aus den landwirtschaftlichen Entscheidungen rausgehalten habe, stand sie stets hinter ihrem Mann und brachte sich mit ihrer Arbeitskraft in der Hofarbeit ein. "Mit meinem Mann, der vor fünf Jahren verstorben ist, habe ich mich gut verstanden, was mir Kraft im Alltag gab." Froh waren die beiden, dass ihr Sohn Christian den Hof übernahm und mittlerweile der Enkel Thomas in die Fußstapfen seiner Vorfahren getreten ist.

Neun Enkel und sechs Urenkel

Die neun Enkel und sechs Urenkel bereiten der Jubilarin viel Freude, durch sie ist immer etwas los auf dem Hof. Samstags kommt fast die ganze Hoffamilie zum Essen, und die Oma wird zum Mittelpunkt des Geschehens und erfreut sich an der Unterhaltung. Die Jubilarin wohnt in ihrer eigenen Wohnung im Altenteil des Hofs, wird aber unter der Woche liebevoll umsorgt von der Schwiegertochter Luise, von der sie herzlich "Ma" genannt wird. Sonntags geht sie gerne in den evangelischen Gottesdienst nach Rosenfeld. Danach verweilt sie bei ihrer Tochter Petra Seibel, die dort verheiratet ist. Auch die Tochter Beate, in Schwäbisch Hall verheiratet, sorgt sich um ihre Mutter bei ihren Besuchen.

Lesen und Sticken sind Hobbys

Zwei Mal wöchentlich freut sich Edith Lohrmann auf die angenehme Zeit in der Tagesbetreuung der Rosenfelder Sozialstation. Ansonsten ist sie viel mit Lesen beschäftigt und stickt mit Vorliebe. Mit Kreuzstichen verziert sie gekonnt Handtücher mit den Namen der Kinder, Enkel und Urenkel. Neben der täglichen Zeitungslektüre liest sie Bücher, vor allem Biografien. Aber es darf auch mal ein Krimi sein, "nur kein Blutrünstiger", wie sie mit einem Augenzwinkern bemerkt.

Was kann sie der jungen Generation an Lebenserfahrung mitgeben? "Es gibt immer gute und schlechte Zeiten. Ich habe den Eindruck, je besser es den Menschen geht, desto höher sind ihre Erwartungen. Man sollte zufrieden sein, mit dem was man hat."