Edelstahl: Edelstahl im Bauwesen

Vor über 100 Jahren wurde in den Essener Krupp-Werken der Edelstahl in seiner bis heute am meisten genutzten Form erfunden. Schon bald darauf trat der Stahl dank seiner vielfältigen positiven Nutzungseigenschaften seinen Siegeszug um die Welt an. Allerdings sollte jedem klar sein, dass der Begriff Edelstahl nur ein Oberbegriff für verschiedene Stahlsorten ist. Als Basiselement ist Edelstahl heutzutage fast überall im professionellen wie im privaten Bereich in irgendeiner Form anzutreffen.

Die fortschreitenden industrielle Entwicklung und die teilweise gigantischen Baukonstruktionen wären ohne die legierten Stahlsorten nicht möglich. Denn die Stähle sind je nach Reinheitsgrad äußert lange haltbar und stabil. Sie bilden vielfach die Basis für einen Rohbau.

Was ist Edelstahl und welche Vorteile hat er?

Edelstahl ist nicht gleich Edelstahl. Denn oft wird der Begriff falsch verwendet. Die Bezeichnung „Edelstahl Rostfrei“ ist beim Amt der EU für Geistiges Eigentum registriert. Alle Nutzer des Begriffs verpflichten sich, die damit verbunden Standards einzuhalten. Zusammengefasst kann man sagen, dass Edelstahl eine Bezeichnung für legierte oder unlegierte Stähle ist, die einen speziellen Reinheitsgrad aufweisen, dem gerade im Bauwesen eine wichtige Bedeutung zukommt. So sollten beispielsweise hochwertige Stähle, einen Schwefel- und Phosphorgehalt in Höhe von 0,025 Prozent nicht überschreiten. Dieses Limit ist eine Voraussetzung, die dazu beiträgt, den Edelstahl korrosionsbeständig und rostfrei zu halten.

Der wichtigste Aspekt für den Einsatz von Edelstahl am Bau ist allerdings die über den Stahl gebildete dünne Passivschicht. Dank dieser Passivschicht kann sich die Oberfläche der hochwertigen Edelstahlsorten in einem Regenregierungsprozess mit Sauerstoff und Chrom teilweise selbst erneuern. Die Passivbeschichtung hilft überdies dabei, Kosten zu sparen, denn ist es keine zusätzliche Beschichtung zum Schutz des Stahls mehr notwendig. Ein weiterer wichtiger Punkt, der für die Nutzung von Edelstählen wie: stainless steel, V2A-Stahl, V4A-Stahl, Inox und anderen spricht, ist die besonders ausgeprägte Leitfähigkeit und die hohe Hygiene. Insgesamt gibt es mehr als 100 Stahlarten mit unterschiedlichen Legierungselementen, die ihre Vorzüge in dem jeweiligen Nutzungsbereich zur Geltung bringen. Im Bauwesen werden die nicht rostenden Stähle unter anderem wegen ihrer Langlebigkeit und Temperaturbeständigkeit geschätzt.

Die Verwendung von Edelstahl im Bauwesen

Im Bauwesen reduziert sich die Anzahl der nutzbaren Stähle auf knapp 20. Diese werden in vier Korrosionswiderstandskategorien unterteilt. Die im Bauwesen verwendbaren Edelstahlsorten sind in einer Liste im Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) zusammengefasst. Je nachdem, ob es sich bei einem Neubau in mehr oder weniger industriell belasteten Einbauorten handelt, müssen Architekten bei der Planung auf die entsprechenden Edelstähle aus den verschiedenen Widerstandsklassen zurückgreifen. Noch höher muss der Qualitätsanspruch an den Stahl sein, wenn es sich um Bauten an Küstenstreifen handelt, wo zum Beispiel Doppel-T-Träger salzhaltiger Luft permanent ausgesetzt sind. Gerade in tragenden Elementen und Verbindungen, wie z. B. bei Trägern, Stützen und Verbindungskomponenten kommt dem Stahl eine besondere Bedeutung zu.

Ferner zeigt guter Edelstahl seine Fähigkeiten ebenso in Fassaden- und Dachkonstruktionen. Nicht zuletzt kommt er im Innenausbau und beim Einbau von Sanitäranlagen zum Einsatz. Wichtig ist es als Bauherr in Kooperation mit dem Architekten den passenden Oberflächenzustand bei sichtbaren Stahlelementen auszuwählen. Denn der Stahl mit einem Oberflächenzustand 1D, bei dem die Oberfläche rau ist, hat nun einmal eine andere optische Ästhetik als Stähle mit 2J- und 2K-Oberflächen, die dank des Abschliffs der Oberschicht einen glänzenden Aspekt aufweisen.