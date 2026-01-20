Gold durchbricht erstmals die 4.700-Dollar-Marke, Silber legt weiter zu. Geopolitische Krisen treiben die Edelmetalle auf Rekordhöhe.
London - Gold und Silber bleiben bei Investoren angesichts der vielen geopolitischen Krisen gefragt. Die Preise für die beiden Edelmetalle kletterten am Dienstag im frühen Handel auf weitere Rekordstände - Gold kostete erstmals mehr als 4.700 US-Dollar. Der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) des gelben Edelmetalls stieg um bis zu ein Prozent auf 4.717 Dollar.