Edelmetalle: Gold und Silber legen nach US-Angriff auf Venezuela stark zu

Gold und Silber ziehen nach dem US-Angriff auf Venezuela deutlich an. Warum Anleger jetzt auf Edelmetalle setzen und wie sich die Preise zuletzt entwickelt haben.
London - Die Preise für Gold und Silber haben am Montag von der gestiegenen politischen Unsicherheit infolge des US-Angriffs auf den ölreichen südamerikanischen Staat Venezuela profitiert. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) stieg um mehr als zwei Prozent auf 4.424 US-Dollar. Damit steuert Gold auch am zweiten Handelstag des Jahres auf ein Plus zu.