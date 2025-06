Edeka-Markt Donaueschingen: Was gibts Neues nach dem Umbau?

1 Aus E-Center mach Edeka Strecker: Der Edeka-Markt in Donaueschingen hat eine Frischekur erhalten. In der vergangenen Woche haben Markus Strecker und seine Mitarbeiter den Supermarkt offiziell eröffnet. Foto: Tobias Weißert Der Markt in der Hagelrainstraße feiert nun Eröffnung. Die Betreiber setzen auf ein moderneres Einkaufserlebnis. Die Familie Strecker hat derweil noch weitere Pläne in der Stadt.







Familie Strecker hat in der vergangenen Woche das ehemalige E-Center in Donaueschingen endgültig übernommen. Was haben Markus Strecker und seine Mitarbeiter im Edeka-Markt an der Hagelrainstraße in Donaueschingen genau erneuert und umgebaut? „Seit vergangener Woche sind wir offiziell fertig. Es fehlt nur noch das Feintuning“, freute sich Marktleiter Mehmet Yildiz in der vergangenen Woche. Deshalb gab es in der vergangenen Woche auch eine große Neueröffnung des Edeka-Markts, den jetzt die Familie Strecker führt.