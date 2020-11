Edeka in Neubulach Lebensmittelmarkt will sich erweitern

Hierzu muss der Neuweiler Gemeinderat als angrenzende Kommune zustimmen. "Wieso braucht es da unsere Zustimmung?", wollte Gemeinderätin Doris Hammann wissen. Weil der Edeka in Neubulach mit mehr als 1200 Quadratmetern Verkaufsfläche als "großflächiger Einzelhandel" gelte, erläuterte Bürgermeister Martin Buchwald. Dann sei das eben so, dass eine Zustimmung nötig ist.

Gemeinderat Bernd Greule witterte schlechte Konsequenzen hinter der Entscheidung. Ob es da Grenzen gebe, wenn beispielsweise in Neuweiler ein größerer Einzelhandel aufmachen wolle, fragte Greule. "Ja das wär dann wohl so, dass das dann nicht ginge. Aber abgesehen davon dürfen wir in unserem Gewerbegebiet nichts über 800 Quadratmeter bauen lassen und im Innenbereich haben wir keine passenden Flächen in der Größe", erklärte Buchwald, dass es sich dabei nur um eine theoretische Gefahr handle.