1 Die Edeka-Ära Weißmann in Brigachtal geht zu Ende. Das Gebäude auf dem Bild wird abgerissen, ein Neubau wird entstehen. Foto: Eich

Eine 118-jährige Familientradition geht zu Ende: Norbert Weißmann macht in Brigachtal mit der Edeka-Niederlassung nicht mehr weiter. Damit verschwindet im Ort ein bekanntes Namensschild.

Brigachtal - "Alles hat einmal ein Ende!", so Günter Weißmann zum Aus. Der Senior blickt auf viele Arbeitsjahre zurück, seine Kundennähe war sprichwörtlich. Der Lebensmittelhandel ist kein Zuckerschlecken und vor allem zeitintensiv – Günter Weißmanns Gattin Hannelore kann dies bestätigen.

Irgendwann macht sich das Alter bemerkbar. Norbert Weißmann hat in Brigachtal 2004 seinen Hut in den Ring geworfen und das Geschäft von Vater Günter übernommen – mit dem Neubau der zentralen Edeka-Niederlassung verschwindet ein in Brigachtal allzu bekanntes Namensschild. Dem Vernehmen nach ist eine Nachfolge bereits gefunden: Ein junges Händlerpaar soll vom Breisgau in den Schwarzwald-Baar-Kreis wechseln.

118 Jahre Weißmann-Handel in Brigachtal – alles begann 1903 an der Hauptstraße mit dem Kolonialwarengeschäft von Johann Weißmann. Der Umsatz nahm zu, es gab bereits einen Lieferservice. 1929 wurde eine Kaffeerösterei integriert und auch die erste Tankstelle im Ort betrieben. Nach dem Tod des Firmengründers übernahm dessen Frau Franziska, ab 1951 zeichnete Sohn Josef Weißmann verantwortlich. Dessen Sohn Günter sammelte berufliche Erfahrungen mit eigenen Läden in Villingen und Trossingen, 1973 übernahm Günter Weißmann dann den Betrieb in Klengen.

Mit der Neugestaltung des Brigachtaler Gemeindekerns wurde alles um etliche Dimensionen größer, damals mit dem Handelslogo Neukauf.

"Der Betrieb war schon unser Leben"

In der Folge war Norbert Weißmann der Chef, Vater Günter fand sich jedoch noch im Boot, und man sah ihn weiterhin und gewohntermaßen mit einem hinter dem Ohr klemmenden Bleistift. "Der Betrieb in Brigachtal war schon unser Leben", erzählt Günter Weißmann etwas wehmütig und lässt gerade jetzt vieles Revue passieren. Norbert Weißmann hat derzeit zusätzliche Arbeit mit der Abwicklung und eventuellen Übernahme, insgesamt klingt der 60-Jährige aber gefestigt und zuversichtlich: "In Löffingen geht es mit Weißmann weiter, selbstverständlich!"

Der Edeka-Neubau in Brigachtal soll im kommenden Jahr eröffnet werden und mehr als 1400 Quadratmeter Verkaufsfläche bieten. In Bälde stehen Waren des Hamburger Handelsverbundes an der Brigachtaler St.-Gallus-Straße bereit.