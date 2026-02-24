Edeka Haas Schramberg expandiert: Aus zwei werden sechs

Mit Mut, Erfahrung und der nächsten Generation übernimmt das Familienunternehmen Haas aus Tennenbronn mehrere Edeka-Standorte im Schwarzwald-Baar-Kreis.
„Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet“, sagt Ulrich Haas im neu eingerichteten Besprechungsraum an der Tennenbronner Hauptstraße. Bislang fanden geschäftliche Meetings auch schon einmal im heimischen Wohnzimmer statt – denn familiär mögen es Ulrich Haas und seine Frau Birgit bis heute. Edeka-Markt, Getränkeabteilung, Postfiliale, Privatwohnung und Verwaltung: Bei Haas ist alles unter einem Dach vereint.