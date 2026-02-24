Edeka Haas Schramberg expandiert: Aus zwei werden sechs

Mit Mut, Erfahrung und der nächsten Generation übernimmt das Familienunternehmen Haas aus Tennenbronn mehrere Edeka-Standorte im Schwarzwald-Baar-Kreis.

„Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet“, sagt Ulrich Haas im neu eingerichteten Besprechungsraum an der Tennenbronner Hauptstraße. Bislang fanden geschäftliche Meetings auch schon einmal im heimischen Wohnzimmer statt – denn familiär mögen es Ulrich Haas und seine Frau Birgit bis heute. Edeka-Markt, Getränkeabteilung, Postfiliale, Privatwohnung und Verwaltung: Bei Haas ist alles unter einem Dach vereint.

Doch nun stehen die Zeichen eindeutig auf Wachstum. Aus bislang zwei Edeka-Märkten – in Tennenbronn (seit 1984) und in St. Georgen (seit 2010) – werden künftig sechs.

Mitarbeiter informiert

Edeka Südwest setzt verstärkt auf private Marktbetreiber und vergibt Standorte bevorzugt an erfahrene Kaufleute. Die Familie Haas war deshalb schon länger für weitere Märkte im Gespräch. „Doch bevor nicht alles unter Dach und Fach war, wollten wir damit nicht an die Öffentlichkeit gehen“, erklärt Ulrich Haas.

An der Weihnachtsfeier informierte die Unternehmerfamilie schließlich ihre Mitarbeitenden. Die Reaktion? Birgit Haas schmunzelt: „Unser Team meinte: Ihr könnt machen, was ihr wollt – Hauptsache, der Markt in Tennenbronn bleibt offen.“ Ein Satz, der als klares Zeichen von Vertrauen und Rückhalt gewertet werden kann.

Vier neue Märkte in kurzer Zeit

Mit der kaufmännischen Erfahrung eines Traditionsunternehmens, dem Engagement und Gestaltungswillen ihrer Söhne sowie einer großen Portion Mut hat die Familie bereits im vergangenen Jahr die Verwaltung ausgebaut, neu strukturiert und die Umfirmierung vorbereitet (zwei GmbHs und eine KG).

Nun geht es Schlag auf Schlag: Vor wenigen Tagen übernahm die Familie den Edeka-Markt in der Villinger Südstadt (Herdstraße). Ende März folgt das E-Center in Bad Dürrheim, im Oktober das E-Center in Villingen, im Januar 2027 schließlich der Edeka-Markt Holzky-Schulz in Königsfeld.

Söhne setzen Familientradition fort

„Von den vier neuen Standorten waren ursprünglich nur zwei geplant“, sagt Ulrich Haas. Der Markt in der Herdstraße wurde von der Kaufmannsfamilie Wehrle krankheitsbedingt kurzfristig abgegeben. Die Betreiberfamilie Holzky-Schulz wiederum suchte aus Altersgründen einen Nachfolger – und kam aktiv auf die Familie Haas zu. Um die E-Center in Villingen und Bad Dürrheim hatte sich Ulrich Haas intern bei Edeka Südwest beworben – und schließlich den Zuschlag erhalten. Geführt werden die Märkte gemeinsam mit seinen Söhnen Tobias (Jahrgang 1998) und Patrick (2002). Der ältere Sohn verantwortet Buchhaltung und Personal, der jüngere kümmert sich um Warensortiment und Marketing. Für beide stand schon früh fest, die Familientradition fortzuführen. Konsequenterweise absolvierten sie ein duales Studium bei Edeka Südwest.

„Ich bin quasi der Springer – und dort, wo ich gebraucht werde“, sagt Ulrich Haas, der in diesem Jahr 60 wird. Seine Frau Birgit leitet weiterhin die Geschicke am Standort Tennenbronn. Dort befindet sich auch eine der beständigsten Partnerschaften mit der DHL Group: Seit mehr als 20 Jahren betreibt die Familie eine Postfiliale.

Fokus weiterhin auf Regionalität

Birgit Haas, die aus Weilersbach stammt, begann 1996 im Geschäft ihres Mannes zu arbeiten, der damals die Nachfolge seines Vaters Paul Haas antrat. Die Geschichte der Kaufmannsfamilie reicht bis ins Jahr 1890 zurück. Mit Tobias und Patrick Haas ist nun die fünfte Generation aktiv.

Künftig wird die Familie Haas Arbeitgeber für rund 380 Mitarbeitende sein: 30 in Tennenbronn, 60 in St. Georgen, 30 in der Villinger Herdstraße, etwa 80 in Bad Dürrheim, rund 150 im E-Center Villingen und 40 in Königsfeld.

„Personell wird sich nichts ändern“, betont Birgit Haas. Vielmehr soll in allen Märkten der Fokus weiter geschärft werden – insbesondere auf Regionalität, lokale Lieferanten und eine enge Verbundenheit mit den jeweiligen Standorten.