Edeka-Ehrennadel in Leipzig: Lahrer Kaufmann Uwe Kohler erhält bedeutende Auszeichnung

Es ist laut Pressemitteilung von Edeka Südwest die höchste Auszeichnung des genossenschaftlichen Unternehmensverbunds, der die besonderen Verdienste Kohlers um die Unternehmensgruppe und den mittelständischen Lebensmittelhandel würdigte. Der Kaufmann ist geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens Kohler mit Sitz in Lahr, das 15 Lebensmittelmärkte in der Region betreibt. Zudem ist er Vorsitzender des Kuratoriums von Edeka Südwest sowie des Kuratoriums und des Verwaltungsrats der Edeka-Zentrale in Hamburg.

„Im Südwesten sagen wir: Der ka schaffe wie en Brunneputzer.“ Mit diesen Worten beschrieb der selbstständige Kaufmann und ehemalige Aufsichtsratsvorsitzende der Edeka-Zentrale Jörg Hieber Kohler in seiner Laudatio und betonte so dessen außerordentliche Leistungsbereitschaft. Hieber hob den unermüdlichen Gestaltungswillen und die Fähigkeit Kohlers zum konstruktiven Diskurs sowie seinen Einsatz für das Unternehmertum und die genossenschaftlichen Werte hervor. Rainer Huber, Sprecher des Vorstands Edeka Südwest, gratulierte und ergänzte: „Uwe Kohler ist ein Impulsgeber für unsere Gruppe und stellt sich seit vielen Jahren ehrenamtlich in den Dienst der gesamten Kaufmannschaft. Das macht ihn zu einem Vorbild, insbesondere für künftige Generationen an Kaufleuten.“

1994 trat er ins Familienunternehmen ein

1985 begann die berufliche Laufbahn Kohlers als dualer BWL-Student bei der Großhandlung des Edeka-Verbunds im Südwesten. Später hat er in der Offenburger Zentrale das Controlling und die interne Revision geleitet. 1994 trat er ins Familienunternehmen Kohler ein und baute es von einst vier auf heute 15 Märkte mit mehr als 900 Mitarbeitenden aus. Gerade hat die Edeka-Kaufmannsfamilie das neue E-Center Kohler in Offenburg eröffnet und das 25. Jubiläum des Einkaufszentrums Arena Lahr gefeiert. An Uwe Kohlers Seite in der Leitung des Unternehmens steht neben seinem Bruder Gerd Kohler sein Sohn Maximilian Kohler – und damit die bereits fünfte Generation der Unternehmerfamilie.