Gefährliche Metallteile in der Butter entdeckt - mehrere Bundesländer betroffen. Der Hersteller warnt vor dem Verzehr bestimmter Chargen, die bei Penny, Edeka und Kaufland verkauft wurden.

Die Würzburger Milchwerke haben einen umfangreichen Rückruf für zwei ihrer Butterprodukte gestartet. Der Grund für diese Maßnahme ist alarmierend: In den betroffenen Produkten befinden sich zum Teil metallische Fremdkörper, die bei Verzehr zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen können.

Betroffen sind die „Penny Deutsche Markenbutter mild“ und die „Frankenland Deutsche Markenbutter mildgesäuert“, jeweils in der 250-Gramm-Packung. Die Penny-Butter wurde ausschließlich in Bayern vertrieben, während die Frankenland-Butter in den Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen bei Edeka und Kaufland im Sortiment war.

Fremdkörper in der Butter

Die Gesundheitsrisiken sind nicht zu unterschätzen. Metallische Fremdkörper können schwerwiegende Verletzungen im Mund- und Rachenraum verursachen. Besonders gefährlich sind mögliche Verletzungen im Verdauungstrakt. Im schlimmsten Fall können die Fremdkörper zu Perforationen in der Speiseröhre, im Magen oder Darm führen. Dies kann eine gefährliche Peritonitis (Entzündung der Bauchhöhle) zur Folge haben, die einen medizinischen Notfall darstellt.

Butter-Rückruf bei Edeka, Kaufland und Penny

Penny Deutsche Markenbutter mild (250g): MHD 18.01.2025, 19.01.2025 und 20.01.2025

Frankenland Deutsche Markenbutter mildgesäuert (250g): MHD 18.01.2025 und 19.01.2025

Identitätskennzeichen für Penny-Butter: DE BY 40426 EG

Verkaufsstart der Frankenland-Butter: 06.12.2024

Betroffene Verkaufsstellen: Penny (nur Bayern), Edeka und Kaufland

Verbraucher werden dringend aufgefordert, die betroffene Butter nicht zu verzehren und diese entweder zu entsorgen oder in die jeweiligen Verkaufsstellen zurückzubringen. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassenbons erstattet.

Bei bereits erfolgtem Verzehr und auftretenden gesundheitlichen Beschwerden sollte unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden. Für weitere Fragen steht die Kundenhotline der Würzburger Milchwerke unter der Nummer 06543/503 677 zur Verfügung.