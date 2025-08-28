Ed und Edda in der Stratosphäre: Europa-Park-Masskottchen erleben spektakuläre Reise Richtung Weltall

Besondere Bilder liefert der Europa-Park von einem Experiment: Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens hat der Park seine Masskottchen in die Stratosphäre befördert.

Die beiden Europa-Park-Masskottchen Ed und Edda haben im Rahmen des 50. Geburtstags des Europa-Parks ein spektakuläres Abenteuer erlebt:An Bord eines mit modernster Technik ausgestatteten Stratosphärenballons begaben sie sich auf eine atemberaubende Reise in Richtung Weltraum – passend zum Jubiläumsmotto „Feiern unter Sternen“, wie der Europa-Park mitteilt.

Der Start erfolgte im portugiesischen Themenbereich von Deutschlands größtem Freizeitpark. In eigens angefertigten Raumanzügen traten Ed und Edda befestigt am Ballon ihren Höhenflug an. Begleitet von hochauflösenden Kameras und Navigations- und Ortungstechnik, stieg der Ballon auf fast 33 Kilometer Höhe.

Als der Ballon unter dem Druck der Stratosphäre platze, sorgte er nicht nur für spektakuläre Bilder und faszinierendes Videomaterial, sondern auch für einen Gruß an die Natur: Bunte Blumensamen rieselten über Südbaden herab, so der Europa-Park weiter.

Ed und Edda landeten in einem Maisfeld nahe der Schweizer Grenze

Die Flugstrecke betrug der Mitteilung zufolge 103 Kilometer. Nach einer Gesamtflugzeit von 2 Stunden und 47 Minuten landeten Ed und Edda wohlbehalten in einem Maisfeld nahe Singen an der Schweizer Grenze. Der rasante Abstieg erfolgte mit einer Spitzengeschwindigkeit von 247,5 Kilometern pro Stunde.

Die entstandenen Aufnahmen des Fotografen Achim Mende bieten außergewöhnliche Perspektiven auf den Europa-Park und die Erde.

Ein einzigartiger Blick auf den Europa-Park Foto: Europa-Park

Die Höhepunkte des Stratosphärenflugs lassen sich auf den Social-Media-Kanälen des Europa-Parks und auf der Streamingplattform Veejoy erleben.