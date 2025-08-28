Ed und Edda in der Stratosphäre: Europa-Park-Maskottchen erleben spektakuläre Reise Richtung Weltall

Besondere Bilder liefert der Europa-Park von einem Experiment: Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens hat der Park seine Maskottchen in die Stratosphäre befördert.
Die beiden Europa-Park-Maskottchen Ed und Edda haben im Rahmen des 50. Geburtstags des Europa-Parks ein spektakuläres Abenteuer erlebt:An Bord eines mit modernster Technik ausgestatteten Stratosphärenballons begaben sie sich auf eine atemberaubende Reise in Richtung Weltraum – passend zum Jubiläumsmotto „Feiern unter Sternen“, wie der Europa-Park mitteilt.