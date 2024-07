Ed und Edda auf Leinwand zu sehen: Europa-Park-Mäuse erhalten eigenen Kinofilm

Pünktlich zum 50. Geburtstag des Europa-Parks kommen die Maskottchen Ed und Edda mit ihren Freunden mit ihrem eigenen Film namnes „Grand Prix of Europe“ auf die Kinoleinwand. Darüber berichtet der Park in einer Mitteilung. Die Koproduktion von Mack Magic und Warner Bros aus der Feder von unter anderem Kirstie Falkous, John Reynolds und Jeff Hylton wird mit liebenswerten Charakteren, einer fesselnden Geschichte, Action und Witz das Kinopublikum 2025 begeistern, heißt es weiter.

Film wird in Hannover animiert

Die Maus Edda, Tochter des Jahrmarktbetreibers Erwin, möchte Autorennfahrerin werden. Als das 50. Rennen des europäischen Grand Prix startet, ergreift sie die einmalige Chance, ihrem Idol – Rennfahrer Ed – zu begegnen und zugleich das angeschlagene Geschäft ihres Vaters zu retten; aber dafür muss sie selbst ins Cockpit, gibt der Europa-Park einen Einblick in die Handlung.

Lesen Sie auch

Der Film wird produziert von Michael Mack, geschäftsführender Gesellschafter des Europa-Parks, und entsteht aktuell in den Studios der „Mack Animation“ in Hannover. Regie führt Waldemar Fast, der seit mehr als 20 Jahren in der Animationsbranche als Regisseur und Animator tätig ist und an zahlreichen erfolgreichen Produktionen beteiligt war, heißt es weiter.

Film war bereits in der Vergangenheit Thema

Produziert wird in Rust und Hannover. Der Film startet im Sommer 2025 im Verleih von Warner Bros in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Thema war der Film bereits bei der „Mack One Keynote Projekt 2025 – The Magic of Tomorrow“. Moderator Steven Gätjen sprach mit Michael Mac über dessen Vision, wie man als „Emotioneer“ mit der Technik von morgen große Emotionen kreiert und über den nächsten wichtigen Schritt in der Unternehmensgeschichte, der 2025 ansteht: der erste Kinofilm mit Ed und Edda, heißt es in der Mitteilung weiter.