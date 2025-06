Einer der weltweit bekanntesten Künstler kommt in der nächsten Woche nach Stuttgart: Ed Sheeran tourt in diesem Sommer auch durch Europa und tritt an zwei Abenden im Kessel auf. Zu hören bekommen seine Fans das Beste aus den vergangenen zehn Jahren. Das Wichtigste zu den Konzerten im Überblick:

Wann und wo sind die Konzerte von Ed Sheeran in Stuttgart

Der britische Singer-Songwirter gastiert am 28. und 29. Juni 2025 in Stuttgart. Die beiden Konzerte finden in der MHP-Arena statt.

Gibt es noch Tickets für Ed Sheeran in Stuttgart?

Die wichtigste Frage für viele Fans: Sind noch Eintrittskarten zu haben? Die Antwort lautet: Ja. Allerdings müssen Interessierte schnell zugreifen. An diesem Dienstag (17. Juni, 12 Uhr) waren noch Resttickets bei Eventim für drei Kategorien erhältlich. Diese kosteten zwischen 101,33 Euro und 145,33 Euro. Die günstigeren Tickets der Kategorien 4, 5 und 6 sind vergriffen.

Restkarten und Setup für Ed Sheeran

Auf seiner „+ - = ÷ x “-Tour 2025 (Mathematics-Tour) bekommen Fans die besten Hits und persönlichen Lieblingssongs des Künstlers aus den vergangenen zehn Jahren zu hören. Im Zuge der Tournee, die bereits im Jahr 2022 startete, spielt der einstige Straßenmusiker vier weitere Konzerte in Deutschland: Je zwei in Hamburg und Düsseldorf.

Ed Sheeran Konzerte in Deutschland 2025

Stuttgart (28. und 29. Juli)

Hamburg (4. und 5. Juli)

Düsseldorf (5. und 6. September)

Ed Sheeran in Stuttgart: Playlist schon bekannt?

Die Europatour startete bereits am 30. Mai in Madrid, auch fanden schon Konzerte in Marseille und Rom statt. Die Setlist in Stuttgart dürfte sich zumindest an die vorhergegangenen Konzerte anlehnen:

Castle on the Hill

BLOW

Shivers

The A Team

Don’t

Lego House

Dive

Sapphire

Eyes Closed

Give Me Love

I Was Made for Loving You

Take Me Back to London / River / Cross me / Peru / Beautiful People / South of the Border / Own It / I Don’t Care

Celestial

Galway Girl

Thinking Out Loud

Love Yourself

Sing

Old Phone

Happier

Photograph

Tenerife Sea

En feu

Perfect

Bloodstream

Afterglow

Zugabe

You Need Me, I Don’t Need You

Azizam

Shape of You

Bad Habits

Ed Sheeran in Stuttgart: Einlass, Vorbands, Straßenkonzerte

Der Einlass für die beiden Konzerte in der MHP-Arena ist ab 16 Uhr. Ab 18 Uhr spielen Myles Smith und Tori Kelly im Vorprogramm. Das Ende des Auftritts von Hauptact Ed Sheeran ist für circa 22.30 Uhr vorgesehen. Personen unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Auf seinen Tourstopps hat Ed Sheeran auch schon (mehr oder weniger) spontane Straßenkonzerte gespielt. Ob das auch in Stuttgart der Fall sein wird?