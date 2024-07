Am 19. Juni 2025 spielt Ed Sheeran in der Stuttgarter MHP-Arena. Am kommenden Mittwoch startet bereits der Vorverkauf. Was die Tickets kosten, steht ebenfalls bereits fest.

Der britische Superstar Ed Sheeran kommt mit seiner Tour „+-=÷x“ (Mathematics Tour) nach Stuttgart. Wie der Singer-Songwriter am Freitagmorgen via Instagram bekannt gab, wird er am 19. Juni 2025 in der MHP-Arena auftreten.

Es wird das erste von drei Konzerten in Deutschland sein – am 5. Juli spielt er im Volksparkstadion in Hamburg, am 5. September in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. „See you next year, it was time to Stop, but then we can press Play…“, schrieb der Künstler auf seiner Instagram-Seite.

Was kosten die Tickets?

Der Ticket-Vorverkauf startet bereits am Mittwoch, 10. Juli, um 9 Uhr. Karten sind dann bei dem Ticketanbieter Eventim, über den Veranstalter Music Circus oder über edsheeran.com erhältlich. Die Tickets kosten laut Eventim in Stuttgart zwischen 35,33 Euro und 145,33 Euro, in Hamburg zwischen 35,22 Euro und 145,22 Euro und in Düsseldorf zwischen 37,72 Euro und 147,72 Euro.

Pro Person können maximal sechs Tickets bestellt werden. Diese sind personalisiert, der Hauptkäufer muss zur Veranstaltung erscheinen und sollte seinen Personalausweis vorzeigen können, um der Gruppe Einlass zu gewähren, heißt es bei Eventim. Personen unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden. Wie die Ticketplattform zudem schreibt, werden gekaufte Tickets nur digital über die Eventim-App zugänglich sein.

Weitere Termine in Europa

Die Mathematics Tour führte Ed Sheeran bereits nach Nordamerika, Südostasien, die Vereinigte Arabische Emirate, Indien und vor kurzem durch Europa, wo er unter anderem bei der EM-Eröffnung in München auf der Bühne stand. Hierzulande war der Künstler in diesem Sommer allerdings nur im Rahmen von Festival-Auftritten zu sehen.

Weitere Termine für den Sommer 2025 kündigte Sheeran ebenfalls an. Er spielt in:

Madrid (30. Mai)

Marseille (6. Juni)

Rom (14. Juni)

Lille (20. Juni)

Oslo (26. Juli)

Zürich (2. August)

Antwerpen (8. August)

Breslau (16. August)

Stockholm (23. August)

Kopenhagen (29. und 30. August)

Vor zwei Jahren schloss Sheeran mit „-“ (Subtract) seine sogenannte Mathematical-Albumreihe ab, zu der auch sein 2017 veröffentlichtes besonders erfolgreiches Album „÷“ (Divide) gehört sowie die Alben „x“ (Multiply; englisch für Multiplikation), „=“ (Equals; englisch für Gleichheitszeichen) und „+“ von 2011.

Sheeran („Bad Habits“) gehört laut Warner Music zu den „gefragtesten Popstars“ der Welt. Er verkaufte laut seinem Label weltweit mehr als 45 Millionen Alben und 150 Millionen Singles. 2021 war er in Deutschland im Rahmen einer Tournee in Gelsenkirchen, München und Frankfurt am Main aufgetreten.