1 Seelsorgerin Andrea Ziegler (von links), Mauritia Mack und Thomas Schneeberger präsentierten Joy. Foto: Göpfert

Die Kirche im Europa-Park erhält ein Maskottchen – und zwar eine ganz besondere Spezies: die „Himmel“ Joy.









Link kopiert



Trotz des zuvor vorgetragenen Geburtstagslieds von Martin Buchholz und Fabian Vogt traute sich das neue Maskottchen Joy bei der Pressekonferenz nicht aus seinem Karton. Der Grund: Sowohl Hummel- als auch Engelexperten fanden, dass das neue Wesen nicht zu ihnen gehöre. Und die Menschen hätten sich schon über es lustig gemacht, dass es zu hässlich sei. So seien die Menschen, erklärte ihm der Europa-Park-Seelsorger Thomas Schneeberger. Sie wüssten immer alles ganz genau und machten Pläne, auch wenn die Welt viel größer und komplexer sei, als sie es wüssten. Deshalb blieben auch viele andere Menschen wie Joy lieber in ihrer Box und würden sich verstecken. Genau über für sie sollte Joy aus der Box kommen und ihnen zeigen, dass das Leben zauberhaft sei. Durch das Reiben an ihrem Heiligenschein und das Daumendrücken des Publikums fasste Joy schließlich doch noch den Mut, sich dem Publikum zu stellen. Belohnt wurde sie dafür mit einem eigens für sie geschriebenen Lied mit Tanz („Ich bin Joy“).