Südamerika: Ecuador: Chaos in Gefängnissen - Ausnahmezustand erklärt

1 Die Gewalt nahm in Ecuador in den vergangenen Jahren dramatisch zu. Foto: Juan Diego Montenegro/dpa

Kriminelle Banden haben sich in den Gefängnissen Ecuadors zuletzt heftige Kämpfe geliefert. Einem Gangsterboss ist offenbar die Flucht gelungen. Der Präsident will dem Chaos ein Ende setzen.









Quito - Angesichts der chaotischen Zustände im den Gefängnissen in Ecuador hat die Regierung des südamerikanischen Landes den Ausnahmezustand verhängt. Unter anderem wird das Versammlungsrecht vorübergehend eingeschränkt, hieß es in dem am Montag (Ortszeit) veröffentlichten Dekret. Zudem gilt für die kommenden 60 Tage eine nächtliche Ausgangssperre.