Eckbälle als großes Problem: SC Lahr gibt Punkt spät aus der Hand

1 Der SC Lahr (blaue Trikots) hat gegen FC Teningen beide Gegentore nach einem Eckball kassiert. Foto: Künstle

Der SC Lahr hat gegen das Topteam aus Teningen ein gutes Spiel abgeliefert. Es sah lange Zeit nach einem 1:1-Unentschieden aus, doch die Gäste haben in der 92. Minute nach einem Eckball den SCL für seine nachlässige Abwehrarbeit bestraft.









Link kopiert



Verbandsliga: SC Lahr - FC Teningen 1:2 (0:1). „Wir haben den Punkt spät aus der Hand gegeben. Das kann passieren, aber die Art und Weise stört mich enorm“, sagt ein sichtlich enttäuschter Sascha Schröder am Tag nach der Niederlage. Sein Team hat in zwei Ligaspielen drei Gegentore bekommen – alle nach einem Eckball. „Das darf uns nicht passieren“, moniert Schröder. Der SCL habe in der Schlussphase zu sorglos agiert.